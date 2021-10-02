Россия и США обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Мурашко обсудит с США взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко планирует обсудить с представителями делегации США вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, встреча пройдет уже сегодня, 2 октября, в Женеве.

Отмечается, что в ходе диалога будет затронут широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия между двумя государствами в области здравоохранения. Консультации с американской стороной станут продолжением неформальной встречи членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

«В том числе будет обсуждаться вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации», — сказал помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

Накануне Мурашко провел другую встречу — с генеральным директором ВОЗ. Тедрос Аданом Гебрейесус назвал прошедшие переговоры конструктивными и поблагодарил российского министра за эффективный диалог. Одной из поднимавшихся во время встречи тем стала процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.