В Минздраве оценили окончание испытаний «Спутника V» среди пожилых

Мурашко: «Спутник V» показал высокий уровень безопасности во время испытания среди пожилых

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса Спутник V среди пожилых завершилась. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V", они завершились с участием пациентов старше шестидесяти лет», — заявил Мурашко.

Министр здравоохранения также оценил высокий уровень безопасности препарата от COVID-19 во время испытаний.

Ранее Михаил Мурашко назвал число полностью вакцинированных от COVID-19 россиян. По его данным, в стране полностью вакцинированы 40 миллионов человек, а одним компонентом — 49 миллионов. Однако министр отметил, что такого количества человек все еще недостаточно для достижения коллективного иммунитета в России.