Седьмой российский регион ужесточил ограничения из-за коронавируса

Ульяновская область из-за ситуации с распространением коронавируса ужесточает ограничительные меры и вводит QR-коды для посещения массовых мероприятий, объектов общественного питания, фитнес-центров, кино и театров. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил врио губернатора российского региона Алексей Русских в социальной сети «ВКонтакте».

«С 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР», — говорится в заявлении.

Ограничительные меры также распространяются на салоны красоты, солярии, бани, концерты и выставки. Кроме того, с 1 октября несовершеннолетние не смогут самостоятельно посещать торговые центры — только в сопровождении родителей.

Ульяновская область стала седьмым регионом, который ввел новые ограничения в связи ростом числа заболевших COVID-19. Ранее такое решение приняли власти Чувашии.