В еще одном российском регионе ввели ограничения из-за ситуации с COVID-19

Власти Курской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об изменениях в распоряжении «О введении режима повышенной готовности» сообщается на сайте региональной администрации.

Согласно измененному документу, в регионе ограничивается проведение массовых мероприятий в образовательных организациях. Власти также переводят на дистанционный формат работы детские школы искусств и музыкальные школы. Уточняется, что речь идет о групповых занятиях — индивидуальные будут проходить очно.

Кроме того, спортивные мероприятия в Курской области будут проходить без зрителей. В администрации добавили, что дети старше 14 лет могут принимать участие в соревнованиях, дети старше 16 лет — в помещениях.

Ранее о введении QR-кодов сообщили власти Самарской области. По словам губернатора Дмитрия Азарова, они будут необходимы для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров.