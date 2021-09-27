В российском регионе решили ввести QR-коды для ряда общественных мест

В Самарской области введут QR-коды для посещения культурных учреждений и фитнес-центров

Власти Самарской области в связи с эпидемиологической ситуацией планируют ввести QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку», — написал Азаров.

Кроме того, губернатор поручил усилить контроль масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах. Он отметил, что пренебрежение контролем может привести к закрытию ТЦ и штрафам. Также на заседании оперштаба региона обсудили перевод на дистанционное обучение школьников с шестого по десятый классы. Эта мера будет применяться исходя из ситуации с коронавирусом.

Ранее QR-коды решили ввести в еще одном российском регионе — Пермском крае. Ограничения ввели для посещения мероприятий, спортивных соревнований, учреждений культуры и заведений общественного питания.