Названа причина рекордного числа смертей пациентов с COVID-19 в России

За минувшие сутки в России зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с COVID-19. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов объяснил причину высокой смертности, его слова опубликовала «Ридус».

По мнению вирусолога, в первую очередь, на рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом повлиял «дельта»-штамм. Он отметил, что этот штамм составляет 90 процентов всех случаев заражения в России.

«Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов», — назвал вторую причину эксперт.

За последние 24 часа в России выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 7 464 708. Больше всего заражений выявили в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530) и в Московской области (1450).