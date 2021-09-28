Вирусолог назвал россиянам главные симптомы «дельта»-штамма коронавируса

Вирусолог Сергей Нетесов назвал россиянам главные симптомы «дельта»-штамма коронавируса, который сейчас получил наибольшее распространение на территории страны. Об этом во вторник, 28 сентября, пишет «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

По словам медика, характерными признаками индийского штамма являются различные проявления расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В частности, диарея и тошнота.

Он заявил, что потеря обоняния и вкуса, которые раньше считались явными симптомами COVID-19, в настоящее время отошли на второй план, «потому что это присуще и другим респираторным инфекциям».

«Я наблюдал сам в семье несколько человек: есть люди, у которых обоняние вообще практически не пропадало. А есть такие, у которых пропало от шести до девяти месяцев», — сообщил Нетесов.

Ранее инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, рассказывая о наиболее распространенных симптомах коронавирусной инфекции, отметила, что всего пациенты жалуются на кашель и температуру.