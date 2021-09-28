В России выявили 21 559 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 464 708. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 28 сентября.

21 559 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 22 236 новых случаев коронавируса.

Больше всего заражений выявили в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530) и в Московской области (1450). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (10), Магаданской области (17) и в Чукотском автономном округе (20).

За сутки скончались 852 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 205 531 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 368, общий — 6 635 485.