В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 236 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 443 149. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 27 сентября.
22 236
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Днем ранее в стране зафиксировали 22 498 случаев заражения.
Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527) и в Московской области (1330). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (8), Ненецком автономном округе (12) и в Магаданской области (21).
За сутки умерли 779 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 204 679 человек.
Суточный показатель выздоровлений составил 13 513, общий — 6 618 117.