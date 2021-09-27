В России выявили 22 236 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 236 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 443 149. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 27 сентября.

22 236 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 22 498 случаев заражения.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527) и в Московской области (1330). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (8), Ненецком автономном округе (12) и в Магаданской области (21).

За сутки умерли 779 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 204 679 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 13 513, общий — 6 618 117.