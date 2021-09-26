В России снова выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки снова выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса — всего зафиксировано 22 498 новых случаев заражения. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 420 913. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

22 498 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3275 случаев), Санкт-Петербурге (2055 случаев) и Московской области (1215 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (19 случаев), Ненецком (14 случаев) и Чукотском (12 случаев) автономных округах.

За сутки зарегистрировано 805 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 203 900 россиян.

Суточный показатель выздоровлений составил 13 671, общий — 6 604 604.