В России впервые с августа выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России впервые с 14 августа выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 22 041 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 398 415. Темп прироста составил 0,30 процента. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

22 041 случай COVID-19 выявили в России за последние сутки

Показатели, превышающие 22 тысячи, выявлены впервые с 14 августа — тогда было зарегистрировано 22 144 заражения COVID-19.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3211 случаев), Санкт-Петербурге (1907 случаев) и Московской области (1106 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (20 случаев), Ненецком (14 случаев) и Чукотском (10 случаев) автономных округах.

За сутки зарегистрировано 822 летальных исхода. Всего с начала пандемии умерло 203 095 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 325, общий — 6 590 933.

