Биолог назвала повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

Повышенный риск смерти от коронавирусной инфекции может быть связан с несколькими факторами. Их назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, повышенный риск летального исхода есть у курящих пациентов с COVID-19. Биолог также рассказала об исследовании ученых, которые обнаружили три гена, влияющих на тяжесть течения коронавируса. К ним относятся гены МАРТ, PIGN и CCR5 — они могут помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией, считает она.

«Усугубить положение могут и больничные инфекции. Если они антибиотикорезистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал», — рассказала Баранова.

Она добавила, что иногда врачи могут предсказать тяжесть течения заболевания с помощью результатов анализа крови пациентов. Если у заболевших COVID-19 уровень С-реактивного белка в 70 раз превышает допустимые значения, это может свидетельствовать о высоком риске смерти от COVID-19.

Ранее российские ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого течения COVID-19. После изучения болезни у 14 тысяч пациентов они выяснили, что у полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.