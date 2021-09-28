В Кремле заявили о росте заболеваемости COVID-19 в российских регионах

Правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что каждый российский регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Кроме того, каждому субъекту «в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле», добавил Песков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил перспективы скорого завершения пандемии коронавируса. По его словам, она продлится еще как минимум год. Он добавил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости.

В России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2541), Санкт-Петербурге (1530) и в Московской области (1450).