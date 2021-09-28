Инфекционист высказался о сроках окончания пандемии коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пандемия продлится еще как минимум год. Он добавил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Он усомнился, что это случится скоро. «Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро», — отметил он.