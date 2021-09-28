В России снова побит рекорд по смертям пациентов с COVID-19

В России снова побит рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 852 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 28 сентября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

852 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 было выявлено также 24 сентября. Тогда скончались 828 человек.

Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 464 708.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов предупредил россиян о том, что постоянный недосып может увеличить риск тяжелого течения болезни. По его словам, это связано с мелатонином.