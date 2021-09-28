Врач назвал увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 неожиданный фактор

Постоянный недосып может увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Такой неожиданный фактор назвал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, сообщает «Доктор Питер».

Он объяснил, что состояние пациента с COVID-19 связано с наличием гормона мелатонина, который формируется в головном мозге ночью во время сна

«Он [мелатонин] очень полезный, не только нормализует биоритмы, но и борется со стрессом, влияет на артериальное давление, частоту дыхания и температуру тела», — рассказал Абакумов.

Врач ссылается на исследование американских ученых, которые выяснили, что у пациентов с высоким содержанием мелатонина в организме значительно снижались риски летального исхода в реанимации.

Ранее биолог Баранова заявила, что повысить риск тяжелого течения COVID-19 может курение. Также на степень течения влияют гены МАРТ, PIGN и CCR5, которые могут помочь в разработке препаратов в борьбе с инфекцией.