Головная боль оказалась «благоприятным» симптомом при коронавирусе

У страдающих мигренью людей головная боль при COVID-19 может оказаться «благоприятным» симптомом. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры интегративной медицины первой МГМУ имени Сеченова Маргарита Наприенко.

«Международные исследования, включающие большое количество пациентов — порядка 55 тысяч, — показали, что наличие головной боли при COVID-19 не является жизнеугрожающим симптомом. Даже, скорее, благоприятным. Иными словами, головная боль при COVID-19 не ассоциирована с тяжелыми исходами», — сказала она.

Невролог отметила, что также существуют международные исследования, в которых отмечается, что пациенты, у которых была регулярная головная боль до COVID-19, во время болезни ее переносят легче. Возможно потому, что они психологически готовы к ней.

«Головная боль при СOVID-19 может походить на головную боль напряжения (как будто голова сжата тисками, но тошноты и рвоты при этом нет), так и на мигрень», — рассказала врач, отметив, что если характер боли сопровождается тошнотой и рвотой, как при мигрени, то подобные проявления могут указывать на тяжелое течение болезни.

Ранее невролог Татьяна Вон объяснила, что неприятные ощущения и боли в голове у перенесших COVID-19 могут проявляться спустя месяц после выздоровления. По ее словам, отсроченный характер головных болей является частым явлением у пациентов, переболевших коронавирусом.