В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после COVID-19 и вакцинации

Роспотребнадзор: после прививки от COVID-19 антител может не быть из-за T-клеточной защиты

У вакцинированных от коронавируса россиян и у тех, кто переболел COVID-19, антитела могут не сформироваться из-за наличия T-клеточного иммунитета. Так возможное отсутствие антител объяснила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает KP.RU.

«Это особенности работы иммунной системы. Нередко такое наблюдается у тех, кто болеет в стертых формах, хотя встречается и при тяжелом течении (...). То есть антитела — это не единственный уровень защиты», — рассказала Руженцова.

По ее словам, наличие T-клеточной защиты можно узнать в лабораториях, но такое исследование — дорогостоящее. Руженцова отметила, что у некоторых пациентов после прививок любыми вакцинами от COVID-19 иммунитет может не вырабатываться.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина назвала отличие антител у переболевших коронавирусом и привитых. По ее словам, иммунитет после перенесенного полноценного заболевания является более сильным и лучше защищает от повторного заражения коронавирусом.