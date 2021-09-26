Биолог рассказала о доминировании в Москве одного штамма коронавируса

Доктор биологических наук и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова считает, что в Москве будет доминировать один штамм коронавируса «дельта», который маловероятно вытеснится вариантом «мю». Об этом эксперт рассказала в интервью с РИА Новости.

Так, Баранова объяснила, что «штамм "мю" распространяется только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты"». Биолог подчеркнула, что в Москве у нового варианта коронавируса нет сильных инфекционных преимуществ, так как «здесь уже "дельта"».

«Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел — вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, у "мю" нет шансов. Штамм "дельта" уже занял свое место в популяции», — добавила Баранова.

Ранее в сентябре эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов коронавируса опаснее «дельты». Также специалист добавил, что по некоторым данным, этот штамм практически исчерпал возможность в меньшей степени воспринимать действие защитных антител.