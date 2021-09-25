Вирусолог спрогнозировал доминирующий до конца пандемии штамм

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU спрогнозировал, какой штамм коронавируса будет доминировать до конца пандемии.

По его мнению, штамм COVID-19 «дельта» может остаться доминирующим в России до конца пандемии. «Особенности эпидемиологической ситуации в том, что будут болеть и переносить вирус подростки и дети, и вирус будет распространяться в школах и детских учреждениях», — подчеркнул вирусолог, отметив, что главной сферой распространения в мегаполисах остается транспорт.

При этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в беседе с изданием выразил мнение, что штамм «дельта» имеет шансы остаться доминирующим в России до конца пандемии. «Он является доминирующим и, скорее всего, им останется. Пока нет оснований, что будет какой-то новый доминирующий штамм», — заключил эксперт.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению Николай Крючков заявил, что заразиться COVID-19 можно даже после вакцинации, однако прививка способна защитить человека от смертельно опасных осложнений инфекции. По словам Крючкова, вероятность заразиться с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространением «дельта»-штамма вполне высока.