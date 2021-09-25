Раскрыт наиболее уязвимый к коронавирусу возраст детей

Роспотребнадзор: самой уязвимой группой по COVID-19 являются дети до года и подростки

Самой уязвимой группой по COVID-19 среди детей являются дети до года и подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента», — сказал он.

По словам Горелова, высокая частота заболеваемости среди лиц старше 14 лет обусловлена социальной активностью молодых людей. Второй причиной частых заболеваний подростков специалист назвал «смену геноварианта коронавируса на дельта-штамм». Горелов подчеркнул, что сейчас он является доминирующим в России и мире.

Ранее российский иммунолог Владимир Болибок объяснил причину тяжелого течения CОVID-19 у детей. «В этом году детишек, которые переносят коронавирусную инфекцию с какой-то симптоматикой, становится больше», — рассказал он. Специалист объяснил тяжелое течение болезни двумя причинами — первая кроется в «дельта»-штамме коронавируса, который распространен повсеместно и является более агрессивным. Еще одна причина, по мнению Болибока, — это карантин, на котором некоторые дети сидят вместе со своими родителями.