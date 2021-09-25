Иммунолог назвал группы рискующих заразиться COVID-19 после вакцинации россиян

Иммунолог Крючков: люди с ослабленным иммунитетом могут заболеть COVID-19 после прививки

Заразиться COVID-19 можно даже после вакцинации, однако прививка способна защитить человека от смертельно опасных осложнений инфекции. Пациентов, которые попадают в группу риска по заболеванию, россиянам перечислил иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению Николай Крючков, передает «Комсомольская правда».

По словам Крючкова, вероятность заразиться с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространением «дельта»-штамма вполне высока. Он назвал семь категорий пациентов, которые сильнее всего рискуют заразиться коронавирусом после прививки.

Так, специалист упомянул людей с ослабленным иммунитетом, а также тех, кто регулярно принимает противовоспалительные гормональные препараты, иммуносупрессоры. К группе риска относятся люди старшего возраста и те, у кого есть серьезные хронические заболевания. Кроме того, заражение может грозить тем, у кого прошел длительный срок первичной вакцинации от коронавируса, а также тем, кто привился «слабыми» вакцинами.

«По российским препаратам опубликованы данные клинических исследований эффективности по "Спутнику". В то же время, по результатам исследований из других стран, мы знаем, что, скажем, мРНК-вакцины (Pfizer, Мoderna) и некоторые аденовирусные (AstraZeneca) дают более сильную защиту, чем прививки на основе "убитого" вируса (китайские Sinovac и Sinopharm)», — сказал Крючков.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти из-за граждан, которые не сделали прививку. Он подчеркнул, что все люди «наивны перед вирусом» и встреча с заболеванием «завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести».