В Роспотребнадзоре назвали причину возможного подъема заболеваемости COVID-19

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, возможно, произойдет из-за невакцинированных граждан. Об этом ТАСС заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт подчеркнул, что все люди «наивны перед вирусом» и встреча с заболеванием «завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести».

17 сентября Горелов сообщил, что в России наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, однако о новой волне коронавируса пока рано говорить. По его словам, нынешняя ситуация в стране стабильная, а суточные колебания новых выявленных случаев в пределах двух-трех процентов являются допустимыми. Также он подчеркнул, что единственной мерой профилактики заболевания остается вакцинация.