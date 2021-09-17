В Роспотребнадзоре оценили вероятность новой волны коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора Горелов заявил, что о новой волне коронавируса пока рано говорить

В России наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, однако о новой волне коронавируса пока рано говорить. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит «Интерфакс».

«С началом осеннего похолодания некоторый подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями неизбежен. Этому способствует и ухудшающаяся погода, и то, что люди возвращаются с отдыха», — так оценил вероятность новой волны Горелов и добавил, что на рост заболеваемости также влияет «осенняя перестройка иммунной системы».

По мнению специалиста Роспотребнадзора, нынешняя ситуация с коронавирусом в стране — стабильная, а суточные колебания новых выявленных случаев в пределах двух-трех процентов являются допустимыми. Также он подчеркнул, что единственной мерой профилактики заболевания остается вакцинация.

Ранее Горелов рассказал, что в России стали использовать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию по любым доступным пробам биологических жидкостей. Созданная система поможет выявлять бессимптомных зараженных COVID-19 в очагах инфекции. В качестве материала для нового типа подойдут не только стандартный мазок из носо- и ротоглотки, но и плазма крови, мокрота, кал, содержимое легких.

