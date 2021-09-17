В России создали новый ПЦР-тест на COVID-19

В Роспотребнадзоре представили новый ПЦР-тест на COVID-19 по любым пробам жидкостей

В России стали использовать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию по любым доступным пробам биологических жидкостей, сообщают «Известия».

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов представил новый тип тестов. По его словам, созданная система поможет выявлять бессимптомных зараженных COVID-19 в очагах инфекции.

«Мы знаем, что ахиллесова пята пандемии — это как раз люди с малозаметными симптомами <…> поэтому очень важно определить количество вирусных частиц в биоматериалах: таким образом мы сможем выявить заболевание на ранних стадиях», — подчеркнул он.

Отмечается, что в качестве материала для нового типа подойдут не только стандартный мазок из носо- и ротоглотки, но и плазма крови, мокрота, кал, содержимое легких и материалы, полученные при вскрытии умерших.

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. отметил, что «наличие подобных универсальных систем было бы весьма привлекательно для исследовательских целей и полезно в подразделениях Роспотребнадзора».

Ранее иммунолог Ирина Ярцева раскрыла особенности течения гриппа после коронавируса. По ее словам, после перенесенного COVID-19 грипп протекает тяжелее.