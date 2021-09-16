В России открыли первый в мире Центр изучения постковидного синдрома

В Санкт-Петербурге начал работу первый в мире Центр изучения постковидного синдрома

В Санкт-Петербурге открылся первый в мире Центр изучения постковидного синдрома на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ. Об этом сообщается на сайте университета.

Изучением последствий COVID-19 будут заниматься российские и израильские ученые и врачи. Новый центр назвали в честь профессора Шенфельда.

«Мы уверены, что результаты исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, здесь будут воплощены в практику, и нам удастся решить задачу по снижению риска возникновения постковидных осложнений», — заявила исполняющая обязанности ректора СПбГУ Елена Чернова.

Ученые выяснили, что коронавирус и его последствия могут стать причиной развития 18 аутоиммунных заболеваний. Они отметили, что у 20 процентов переболевших COVID-19 пациентов усталость, ухудшение концентрации, головные боли и бессонница сохраняются в течение трех месяцев и более после перенесенного заболевания.

Ранее инфекционист Горелов рассказал о пользе вакцинации при постковидном синдроме. По его словам, прививка защищает от последствий COVID-19. Он отметил, что прививаться рекомендуется примерно через полгода после болезни