Иммунолог раскрыла особенности течения гриппа после коронавируса

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева раскрыла особенности течения гриппа после перенесенного коронавируса. Она уточнила в интервью радио Sputnik, что COVID-19 ослабляет организм, поэтому другие инфекционные заболевания могут проходить тяжелее.

Специалист отметила, что ключевую роль здесь играет степень поражения при коронавирусе, если легкие получили серьезные повреждения, то и в дальнейшем инфекции будут переноситься сложнее, особенно когда человек не успел восстановиться. Однако, достоверных данных об этом пока нет, добавила эксперт.

«Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию», — выразила мнение Ярцева.

Она добавила, что коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему, которая после болезни приобретает новые, более сильные свойства и укрепляется. Иммунолог напомнила о важности вакцинации не только против COVID-19, но и против гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что следует опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого — вакцинироваться. Она рассказала, что в 2020 году россияне практически не болели гриппом, так как от инфекции было привито 60 процентов населения. Однако в этом году, по ее словам, иммунная прослойка людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала гораздо меньше.

