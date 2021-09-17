Эстония разрешила въезд привитым «Спутником V»

Власти Эстонии разрешили въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V». Об этом в пятницу, 17 сентября, РИА Новости сообщили в посольстве республики в Москве.

Департамент здоровья Эстонии решил разрешить приезжающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в других странах. «Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», — подчеркнули в депздраве.

В посольстве пояснили, что это распространяется и на вакцину «Спутник V».

«Гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», — сказали в дипломатической миссии.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено более 148 тысяч случаев коронавируса. Умерли 1322 пациента.