Эстония признает все вакцины от коронавируса

Власти Эстонии намерены разрешить въезд в республику иностранцам, привитым всеми используемыми в мире вакцинами вне зависимости от фирмы-производителя. Об этом говорится в ответе департамента здоровья республики на запрос Таллинского университета, пишет Delfi.

«Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной», — заверили чиновники. Они отметили, что документ, подтверждающий иммунизацию, должен быть заверен на эстонском, русском или английском языках, а сам препарат может не входить в число одобренных Европейским союзом (ЕС).

Ранее стало известно, что генеральный директор эстонского департамента здоровья Юллар Ланно уволился из-за испортившихся вакцин от коронавируса на сумму более трех миллионов евро. Глава ведомства подчеркнул, что принял это решение самостоятельно, и назвал себя ответственным за инцидент.

По последним данным, с начала пандемии в Эстонии коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек. Жертвами инфекции стали почти полторы тысячи пациентов. Полный курс вакцинации прошли около 576 тысяч жителей, что составляет около 43 процентов всего населения.