В Эстонии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Власти Эстонии объявили в стране чрезвычайную ситуацию из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и увеличения рисков заражения. Об этом 11 августа сообщает ERR.ee.

«На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом», — заявил генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.

По его словам, в основном в больницы попадают пациенты, которые не прошли вакцинацию. «Это дает надежду, что потребность в стационарном лечении останется более скромной по сравнению с пиком во время последней волны коронавируса», — добавил Ланно.

В прошлом году в Эстонии была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациента с коронавирусом. Ее отменили 1 июля 2021 года. Сейчас в больницах также находятся 63 пациента с COVID-19.