Вирусолог предрек россиянам рост заболеваемости COVID-19

Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 в России будет расти всю зиму

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек рост заболеваемости COVID-19 в России и назвал условия, которые будут способствовать ее спаду. Об этом во вторник, 28 сентября, пишет NEWS.ru.

По словам медика, причина роста числа зараженных в ближайшее время заключается в том, что россияне неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, сейчас осенний холодный сезон, и в такое время вероятность заболеть всегда выше.

«Могут быть подъемы и спуски, а тянуться это будет долго, через всю зиму и больше», — заявил Альштейн.

Ученый также объяснил, как изменилась симптоматика у тех, кто сейчас заражается коронавирусом. Он отметил, что в настоящее время наибольшее распространение на территории страны получил штамм «дельта», для которого характерны проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Вирусолог назвал вакцинацию единственным способом свести случаи заражения к минимуму.

По данным на 28 сентября, за минувшие сутки в стране выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 7 464 708. За последние 24 часа скончались рекордные 852 инфицированных пациента.