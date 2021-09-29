Еще в одном российском регионе введут QR-коды

Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита. Об этом в среду, 29 сентября, ссылкой на заявление главы региона пишет РИА Новости.

Ранее пресс-служба правительства российского региона сообщила, что из-за ситуации с распространением COVID-19 будет приостановлено проведение уличных культурно-массовых мероприятий. Временные ограничения вводятся также на оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.

28 сентября стало известно, что в ряде российских регионов начали вводить ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. В частности, QR-коды вводят в Пермском крае и Удмуртии.