В одном из российских регионов ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Чувашии из-за ситуации с пандемией коронавируса отменили очные культурно-массовые мероприятия, об этом рассказал глава региона Олег Николаев, пишет РИА Новости со ссылкой на прямую линию в эфире Национального телевидения Чувашии.

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Как отметили в пресс-службе руководителя российского региона, изменения внесены в указ главы Чувашской Республики. Они приостанавливают проведение на территории субъекта массовых мероприятий с очным присутствием граждан. «В том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных», — заявили в администрации. Кроме того, нельзя будет организовывать массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, аттракционах. Меры будут действовать до особого распоряжения и улучшения обстановки с заболеваемостью в регионе.

Согласно официальным данным правительства Чувашии от 22 сентября, в регионе привито против гриппа 105 317 человек (8,7 процента населения), в том числе 39 798 детей.

Ранее власти еще одного региона, Курской области, ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Они запретили проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях.