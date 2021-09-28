Япония отменит все чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Японии: все ограничения против коронавируса будут постепенно отменены

Все чрезвычайные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом в Японии, будут отменены. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга, передает Japan Times.

Отмена ограничительных мер будет происходить постепенно. Процесс будет запущен 30 сентября. На такой шаг японские власти пошли, чтобы восстановить национальную экономику, находящуюся в локдауне с апреля 2021 года. Решение было принято после консультаций чиновников с экспертами.

Вместо ограничений правительство примет другие меры по борьбе с коронавирусом. Уже рассматривается внедрение паспортов вакцинации и обязательных тестов на COVID-19. Отмена ограничений пройдет во всех 27 префектурах. Однако некоторые члены правительства настаивают на том, чтобы в 19 регионах они сохранялись какое-то время из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

Суга особенно подчеркнул, что чрезвычайная ситуация в Японии будет восстановлена сразу же, если появятся первые признаки новой волны заболеваемости COVID-19.

24 сентября решение о полном снятии ограничений против COVID-19 приняла Норвегия. Это произошло после того, как вакцинацию прошли 95 процентов взрослого населения страны. При этом в правительстве заявили, что коронавирус останется с норвежцами навсегда.