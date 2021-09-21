Власти Китая ввели ограничения в Харбине из-за одного случая заражения COVID-19

Власти в городе Харбин китайской провинции Хэйлунцзян решили ввести коронавирусные ограничения после того, как обнаружили один случай заражения COVID-19. Об этом сообщает China News со ссылкой на заявление местного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Штаб сообщил, что во вторник, 21 сентября, в больницу округа Баян поступил пациент с положительным результатом теста на коронавирус. Мужчину перевезли в инфекционную больницу и поместили на карантин для лечения.

Власти опубликовали подробный маршрут передвижения зараженного с 7 по 19 сентября. Штаб призвал всех людей, кто мог вступить с ним в контакт, а также тех, кто находился в непосредственной близости от мест его пребывания, срочно обратиться в домоуправление и связаться с центром по контролю и профилактике заболеваний, не выходить из дома и не препятствовать медработникам.

Также в провинции приостановили работу залов для игры в маджонг, бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в закрытых помещениях. Власти разрешили посещать парки и достопримечательности лишь 50 процентам от общего потока, а также потребовали, чтобы водители общественного транспорта ограничили количество пассажиров в салоне.

Ранее новым центром распространения коронавируса в Китае стала провинция Фуцзянь. В субботу, 11 сентября, в городе Путянь были зафиксированы 19 внутренних случаев заражения инфекцией, еще один человек заболел в Цюаньчжоу.