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В Китае обнаружили новый эпицентр заражения COVID-19

Госкомитет здравоохранения Китая: провинция Фуцзянь стала эпицентром заражения COVID-19
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Фото: ALY SONG / Reuters

В Китае обнаружили новый эпицентр заражения COVID-19. Об этом заявил Госкомитет здравоохранения КНР, передает «Интерфакс».

По его данным, новым центром распространения коронавируса внутри страны стала провинция Фуцзянь. В субботу, 11 сентября, в городе Путянь были зафиксированы 19 внутренних случаев заражения инфекцией, еще один человек заболел в Цюаньчжоу. При этом в стране за минувшие сутки всего было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 26 привозные.

Ранее сообщалось, что последствия «дельта»-штамма коронавируса и китайская политика «нулевого заражения» нанесли серьезный ущерб экономике Китая. Индексы деловой и производственной активности свидетельствуют о замедлении экономического роста. Отмечается, что после того, как в городе Нанкин была зафиксирована самая сильная вспышка коронавируса в Китае за год, власти приняли ряд решительных мер для предотвращения распространения новых инфекций.

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