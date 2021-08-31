В Китае заявили о завозном характере коронавируса в Ухань

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) провели эпидемиологические исследования и заявили, что коронавирус в Ухане мог появиться в результате завоза замороженных продуктов из других стран. Об этом сообщает Global Times.

Убедительные доказательства

По словам представителя центра Ма Хуэйлай, после подавления первой вспышки коронавируса в КНР весной 2020 года летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Как выяснилось, они были связаны с цепочками поставок полуфабрикатов из других стран и регионов, в том числе из США и Европы.

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Более того, по словам китайских специалистов, во многих из этих мест признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане. Эксперты отметили, что Ухань был в числе городов, в которых партии замороженной импортированной из Бразилии свинины и говядины из Уругвая дали положительный результат на коронавирус в декабре 2020 года.

Теория не нова

О том, что в Китае впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов, сообщалось в октябре 2020 года. Это первый случай, когда вне лаборатории подтвердилось, что SARS-CoV-2 может сохраняться на упаковке долгое время. Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески. Через месяц Китай сообщил об обнаружении коронавирусной инфекции на упаковках продуктов из 20 стран.

Как отметила Ма Хуэйлай, Китай действительно является первой страной, в которой обнаружили возможность передачи вируса через замороженные продукты. Однако она подчеркнула, что в первой половине 2020 года вспышки COVID-19 были зафиксированы по меньшей мере на 30 крупных мясокомбинатах, скотобойнях и предприятиях по переработке морепродуктов во многих странах.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в магазинах замороженных продуктов на рынке морепродуктов «Хуанань» было значительно выше, чем в других Лю Цзюнь исследователь China CDC

Вечно в обороне

Китайские власти и ученые не раз ставили под сомнение версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.

Ранее Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии. Постпред Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй заявил, что гипотеза о попадании вируса в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной. «Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то лаборатории в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина должны быть подвергнуты открытому расследованию», — сказал он.

Позиция других стран

В марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад о происхождении COVID-19, в котором эксперты представили четыре возможных версии появления вируса. В документе отмечается, что передача коронавируса из полуфабрикатов является возможной причиной пандемии. Также отмечалось, что пандемия, скорее всего, не является результатом утечки из лаборатории. Однако в июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории.

27 августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения коронавируса. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом разведсообщество не пришло к единому мнению о происхождении вируса и выдвинуло две гипотезы: зоонозную, по которой COVID-19 передался человеку от животного, и лабораторную, по которой пандемия началась в результате утечки. В ответ на это китайское посольство в Вашингтоне заявило, что доклад является научно неубедительным.