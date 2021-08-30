Глава «Вектора» заявил о природном происхождении коронавируса

Гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал о природном происхождении коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на выступление Максютова в Российском обществе «Знание».

По мнению биолога, несмотря на то что COVID-19 имеет естественное происхождение, первые заражения людей могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения.

Он считает, что «какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант» и в рамках исследования были нарушены правила биобезопасности, произошло заражение персонала.

Максютов добавил, что естественное происхождение SARS-CoV-2 доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса.

«Если говорить серьезно, то вирус SARS-CoV-2 естественного, природного происхождения, это сорок третий вид коронавируса, седьмой — патогенный для человека, все они так или иначе перешли к человеку от летучих мышей через различных промежуточных хозяев», — сказал биолог.

Гендиректор «Вектора» также допустил, что прямой перенос коронавируса возможен при контакте человека с животными в дикой природе.

В августе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что процесс выявления истоков пандемии коронавирусной инфекции остановился. В ВОЗ заявили, что «окно возможностей стремительно закрывается» в части биологических исследований, позволяющих отследить людей и животных с нужными образцами в КНР и за его пределами. По словам специалистов, данные, собранные в ходе работы в китайском Ухане, не свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 является результатом утечки из лаборатории.

Ранее Китай отказал ВОЗ возобновлять расследование происхождения коронавируса. Китайские власти отметили, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус.