В Норвегии решили снять большинство антиковидных ограничений

С субботы, 25 сентября, в Норвегии будет снято большинство ограничений, направленных против распространения COVID-19. О решении правительства рассказала норвежский премьер-министр Эрна Сульберг в эфире телеканала NRK.

Глава кабмина заявила, что норвежцы «более или менее» вернутся к привычной жизни, которой они жили до пандемии. «Но я не думаю, что все будет как прежде. Мне кажется, коронавирус останется с нами до конца нашей жизни», — добавила Сульберг. Ограничения решили снять, так как в настоящий момент первую дозу вакцины от коронавируса получили 90 процентов граждан Норвегии старше 18 лет.

При этом в стране сохранится состояние «повышенной готовности» к новым вспышкам заболевания. Правительство продолжит усиленный инфекционный контроль в школах и детсадах, сохранит требование по изоляции к зараженным COVID-19 и рекомендацию регулярно тестироваться к невакцинированным норвежцам.

Первой европейской страной, которая отменила все антикоронавирусные ограничения стала Дания. С 10 сентября в стране не требуют пропуска для входа в рестораны, спортзалы и ночные клубы, карантин распространяется только на больных COVID-19. Здоровые граждане получили возможность вернуться в офисы, в стране начались очные занятия в школах.