В iPhone появились сертификаты вакцинируемых

Пользователи iPhone получили возможность добавить в смартфон сертификат о прохождении вакцинации. Об этом сообщаетcя на сайте Apple.

Новая возможность появилась во встроенном приложении «Здоровье». Через сервис можно добавить электронные копии сертификата получения вакцины с QR-кодом, указанием даты получения доз, именем пациента. По словам представителей Apple, в телефон можно добавить сертификаты о прохождении вакцинации практически от любых болезней, в том числе, COVID-19.

В описании новой функции уточняются ограничения. Добавить сертификат могут только пользователи, медицинские организации которых поддерживают спецификации SMART Health Cards. С помощью данной технологии можно предоставить доступ к персональным данным медицинским службам, авиакомпаниям, организаторам проведения массовых мероприятий и прочим сторонам. Сертификат добавляется в виртуальный кошелек Apple Wallet.

Описанная функция доступна в бета-версии iOS 15.1. Публичная версия операционной системы появится на смартфонах пользователей в ближайшие недели.

В апреле Apple добавила в iOS функцию, которая позволяет разблокировать смартфон в защитной маске. Данная опция работает на iPhone с Face ID и при наличии часов Apple Watch.