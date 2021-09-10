Дания первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения

Дания стала первой европейской страной, полностью отменившей антиковидные меры. Сегодня истекает срок действия положения, которое определяет коронавирусную инфекцию COVID-19 как особо опасное заболевание. Об этом сообщает издание Politico.

Вместе с завершением действия этого положения прекратило действовать соглашение о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных остававшихся мер в стране должны были отменить 1 октября.

Теперь по всей стране больше не будет требоваться пропуск для входа в рестораны, спортзалы и ночные клубы, детей при контакте с зараженным COVID-19 человеком больше не будут сразу же отправлять домой. Карантин будет действовать только для больных коронавирусом. Здоровые же граждане смогут вернуться в офисы, а дети — в школы.

О намерении властей отменить все санитарные меры к 10 сентября стало известно в конце августа. Соответствующий бюллетень распространил датский Минздрав. Глава Минздрава королевства Магнус Хойнике оценил уровень вакцинации в стране, как очень высокий. Он также признал, что после снятия ограничений, к ним еще могут вернуться, если эпидемиологическая обстановка в стране внезапно ухудшится.

