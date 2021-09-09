Молдавия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Молдавии с 10 сентября по 30 октября вводится режим чрезвычайного положения из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом во всех районах страны. Об этом объявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, сообщает «Sputnik Молдова».

По ее словам, в этот период на всей территории страны будут усилены санитарные меры. В частности, гражданам старше 18 лет будет разрешено посещать общественные мероприятия лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев.

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При этом министр подчеркнула, что в течение пяти дней власти страны обсудят стратегию борьбы с инфекцией и могут объявить о новых ограничениях. Они намерены пересмотреть старые практики противодействия вирусу и актуализировать их в единый план.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Молдавии заразились более 272 тысяч человек. Жертвами инфекции стали почти 6,5 тысячи человек. Полный курс вакцинации от заболевания прошли около 570 тысяч человек, что составляет около 20 процентов от всего населения.

Ранее Молдавия захотела попросить Россию помочь ей избавиться от боеприпасов из Приднестровья. Президент республики Майя Санду заявила, что Кишинев и Москва уже договорились о взаимодействии по этому вопросу. При этом сроки начала работы по уничтожению снарядов пока не называются ни одной из сторон.