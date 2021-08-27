Власти Дании сообщили об отмене всех коронавирусных ограничений

Минздрав Дании: все коронавирусные ограничения в стране будут отменены с 10 сентября

Все коронавирусные ограничения в Дании будут отменены с 10 сентября. Об этом решении властей сообщается в пресс-релизе датского Минздрава.

Также стало известно, что правительство исключает COVID-19 из списка социально опасных заболеваний. «Отчасти это связано с широкой поддержкой вакцинации, а отчасти с жестким контролем над эпидемией» — говорится в сообщении ведомства. Глава Минздрава Дании Магнус Хойнике оценил уровень вакцинации в стране, как очень высокий.

По его словам, после снятия ограничений, к ним еще могут вернуться, если эпидемиологическая обстановка в стране внезапно ухудшится. Хойнике отметил, что несмотря на хорошее положение Дании в вопросах борьбы с COVID-19, эпидемия еще не закончилась.

Ранее в ВОЗ сообщили, что вакцинация позволяет пациентам пережить тяжелое течение болезни или избежать смерти при заражении «дельта»-штаммом COVID-19. Иммунизация позволяет избежать тяжелых последствий для организма и снижает число заболеваний в районах с высокими темпами вакцинации.