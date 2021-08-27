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На улице в Маниле установили морозильную камеру для тел умерших от COVID-19

Inquirer: власти Филиппин установили на улице рефрижератор для тел умерших от коронавируса
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Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Власти Филиппин установили на улице в Маниле морозильную камеру для тел умерших после заражения коронавирусом граждан. Об этом сообщает газета Inquirer.

По данным издания, мэр филиппинской столицы Франсиско Домагосо рассказал, что местное правительство купило специальный рефрижератор для не востребованных у родственников и близких тел жертв COVID-19. Морозильную установку разместили около больницы, в которую доставляют пациентов с коронавирусом.

По словам мэра, таким образом город готовится к росту смертности от коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения Филиппин, в стране на данный момент от осложнений заболевания умерли более 1400 человек.

23 августа стало известно, что Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Филиппинское Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) разрешило использовать препарат для вакцинации населения.

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