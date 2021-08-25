«Дельта»-штамм коронавируса вверг половину Японии в чрезвычайное положение

Японские власти приняли решение продлить чрезвычайное положение и карантинные меры, связанные со стремительным распространением «дельта»-штамма коронавируса. Под ограничительные меры попала половина страны. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Власти страны приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории восьми префектур. Таким образом, жесткий карантин был объявлен на территории 21 японской префектуры, всего их 47. На территории четырех префектур введен режим повышенной готовности.

«Из-за с резкого увеличения количества заболеваний медицинская система находится в крайне тяжелом состоянии», — заявил министр экономики Ясутоши Нисимура (Yasutoshi Nishimur) во время встречи с группой советников, чье согласие было необходимым для расширения экстренных мер. Планируется, что режим чрезвычайной ситуации продлится во всех префектурах, в том числе и в столичной, до 12 сентября.

Ранее японские власти были сторонниками максимально мягких карантинных мер. Они сводились к предписаниям компаниям увеличить количество сотрудников, работающих дистанционно, кроме того, рестораны были обязаны закрываться раньше, были наложены ограничения на продажу спиртного.

Ситуация изменилась в начале июля, после прихода в страну «дельта»-штамма коронавируса. Во вторник, 24 августа министерство здравоохранения страны отчиталось о 21 500 новых случаях заражения. Около 90 процентов больничных коек интенсивной терапии в Токио заняты, 25 тысяч человек не имеют возможности лечиться в стационаре. Всего с начала пандемии в Японии заразились 1,3 миллиона человек, 15 тысяч из них скончались.