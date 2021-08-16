Экономика Японии удивила всех

После спада, вызванного пандемией COVID-19, японская экономика восстановилась быстрее, чем планировалось. Об этом сообщает «Би-би-си».

Официальные данные показывают, что с апреля по июнь 2021 года третья по величине экономика мира росла вдвое быстрее, чем прогнозировалось, тем самым удивив экономистов, которые ожидали менее существенного подъема. Однако аналитики предупреждают, что в этом квартале из-за восстановления режима чрезвычайного положения, связанного с новым всплеском заболеваемости коронавирусом, рост замедлится.

Предварительные данные показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) Японии вырос на 1,3 процента в годовом исчислении во втором квартале. Это произошло после падения на 3,7 процента за предыдущие три месяца. Последние данные были намного лучше ожидаемого прироста на 0,7 процента, так как расходы физических и юридических лиц восстановились после первой волны коронавируса.

Однако восстановление Японии проходит намного медленнее, чем в других странах с развитой экономикой, таких как США, где во втором квартале был зафиксирован рост ВВП на 6,5 процента. Министр экономики Ясутоши Нисимура оправдывает это тем, что сейчас приоритетным для Японии является предотвращение распространения вируса, и правительство изо всех сил пытается сдержать пандемию.

16 августа базовый индекс акций Японии Nikkei закрылся снижением на 1,6 процента третий торговый день подряд. За 2020 год экономика страны сократилась более чем на 4,8 процента, и такой прецедент стал первым за десятилетие. Благодаря устойчивому экспорту Японии удалось оправиться от первой волны пандемии, в то же время резкое увеличение случаев заражения «дельта»-вариантом вируса в других частях Азии привело к дальнейшему нарушению цепочек поставок для некоторых японских производителей, что может нанести ущерб производству и поставить под угрозу и без того хрупкое восстановление.