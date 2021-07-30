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Япония поставила новый суточный антирекорд по заражаемости коронавирусом

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Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В Японии обновился антирекорд по суточной заражаемости COVID-19. Об этом сообщает телеканал NHK.

За последние 24 часа японские власти заявили о 10 743 новых пациентах с коронавирусом. 29 июля был поставлен предыдущий антирекорд — 10 699 новых случаев COVID-19. Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за распространения болезни был установлен со 2 по 31 августа в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака. В Токио и на Окинаве режим ЧС продлен до 31 августа. Режим карантина введен на Хоккайдо, в Исикаве, Хего, Киото и Фукуоке.

Сейчас в Токио проходят Олимпийские игры. 30 июля организаторы заявили о 27 новых случаях заражения COVID-19 на Олимпиаде. Всего коронавирус на сегодняшний день обнаружен у 225 лиц, задействованных в проведении соревнований. Среди заболевших есть как персонал, так и спортсмены.

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