В Финляндии призвали разрешить привитым «Спутником V» въезд без тестов

Власти Финляндии должны разрешить въезд в страну без необходимости сдавать тесты на наличие коронавируса для тех, кто привит российской вакциной «Спутник V». Об этом пишет общественная телерадиокомпания YLE со ссылкой на заявление Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

По мнению экспертов, разрешение на въезд привитым «Спутником V» значительное облегчит ситуацию на восточных границах Финляндии. В THL подчеркивают, что исследования показали эффективность российского препарата: более того, в ней он не уступает одобренным в Евросоюзе AstraZeneca и Jansen.

В связи с пандемией COVID-19 власти требуют предоставить сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). В противном случае туристы должны предоставить ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.

16 сентября Финляндия решила продлить ограничения из-за COVID-19 с третьими странами, в том числе с Россией, до 10 октября. В МВД пояснили, что «охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный», а также о том, что «риск перегрузки здравоохранения сохраняется».