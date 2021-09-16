Финляндия решила продлить ограничения из-за COVID-19 на границе с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о решении продлить ограничения из-за COVID-19 с третьими странами, в том числе с Россией, до 10 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении уточняется, что «охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный», а также о том, что «риск перегрузки здравоохранения сохраняется».

В МВД также проинформировали о том, что въезд в Финляндию открыт для всех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее Финляндия приняла решение о расширении приема визовых заявлений от россиян начиная с 1 октября. По словам директора департамента консульских услуг МИД республики Паси Туоминена, теперь заявки будут приниматься от россиян, отправляющихся в страну с деловыми целями, и от тех, у кого есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.