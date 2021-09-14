Популярная европейская страна увеличит выдачу виз россиянам

Финляндия увеличит выдачу виз для двух категорий россиян с октября. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента консульских услуг МИД республики Паси Туоминена.

«Нами было принято решение, что мы расширим прием визовых заявлений в наших визовых центрах в России начиная с 1 октября», — заявил дипломат, отметив, что заявки будут приниматься от россиян, отправляющихся в популярную европейскую страну с деловыми целями, и от тех, у кого есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.

При этом Туоминен добавил, что расширение приема визовых заявлений не меняет действующие ограничения на въезд в республику. «Решений об отмене или изменении ограничений на въезд пока не было принято», — подчеркнул он.

Ранее в сентябре чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин сообщил, что с 1 октября 2021 года визы в республику для детей до 12 лет будут бесплатными. По словам дипломата, подобное решение властей страны является хорошим примером того, что Болгария ценит семейный туризм.